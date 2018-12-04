Премьер Франции намерен пойти на уступки "желтым жилетам", сообщил источник

Сгоревший автомобиль в центре Парижа в ходе акции протеста желтых жилетов. Архивное фото

Сгоревший автомобиль в центре Парижа в ходе акции протеста желтых жилетов. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собирается объявить о введении моратория на повышение налогов на бензин на фоне акций протестов "желтых жилетов", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Массовые выступления "желтых жилетов", которые недовольны, в частности, повышением цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.

Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе охвативших французскую столицу беспорядков были задержаны 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.

Ожидается, что Филипп объявит о решениях исполнительных властей страны депутатам партии "Вперед, Республика" во вторник утром.

Мораторий будет действовать несколько месяцев и "должен сопровождаться другими мерами примирения", уточняет Франс Пресс.

При этом телеканал BFMTV распространил информацию, что "желтые жилеты" отказались встречаться с Филиппом для обсуждения путей решения проблемы.