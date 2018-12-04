Зюганов назвал главную цель инцидента в Керченском проливе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал главной целью инициированного Украиной инцидента в Керченском проливе срыв переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в рамках саммита G20.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным в рамках саммита G20. Американские СМИ выдвигали версию, что причиной отмены переговоров стала сделка со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о проекте строительства в РФ "башни Трампа". Сам Трамп объяснил отмену встречи инцидентом в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением американского лидера.

Зюганов назвал действия Украины в Черном море провокацией с далеко идущими последствиями.

"Прежде всего, ставилась задача сорвать переговоры Путина с Трампом, которые должны были состояться в рамках "двадцатки" — они были сорваны; взвинтить волну русофобии — она сегодня приобретает просто угрожающие масштабы; ввести военное положение… в таких областях, которые прилегают к Российской Федерации", — заявил Зюганов журналистам.

Действия российских военных Зюганов назвал профессиональными и обоснованными.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.