Посол Венесуэлы рассказал о деталях визита Мадуро в Москву

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в РФ обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"Президент (Николас) Мадуро и президент (Владимир) Путин обсудят двусторонние вопросы", — заявил посол. Он добавил, что прибытие Мадуро в Москву запланировано на день вторника. "Ожидаем, что президент (Мадуро — ред.) прибудет сегодня днем", — сказал он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник вечером, что отправляется с визитом в Россию, где проведет "очень важную встречу" с российским коллегой Владимиром Путиным.