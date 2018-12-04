Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции", при этом он называет Киев "активным игроком".

"Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", — заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, "Украина является активным игроком в мире" и имеет "надежных союзников". "Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", — добавил Порошенко.