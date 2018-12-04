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Экипаж "Механика Погодина" не может сойти с судна из-за военного положения

Сюжет:
Задержание судна "Механик Погодин" на Украине (26)
0114825
© Фото : orion04Танкер Механик Погодин. Архивное фотоТанкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : orion04

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экипаж танкера "Механик Погодин", который заблокирован в морском торговом порту Херсон, не может сойти с судна из-за введенного в нескольких регионах Украины военного положения, сообщили журналистам в пресс-службе компании "В. Ф. Танкер", которой принадлежит судно.

Танкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : orion04
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Закон о введении на 30 дней военного положения вступил в силу на Украине в минувший четверг после инцидента в Черном море, когда украинские ВМС нарушили границу России и были задержаны российскими кораблями. Военное положение касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Ранее "В. Ф. Танкер" сообщал, что по итогам заседания Херсонского суда, прошедшего 3 декабря, оглашена резолютивная часть решения — "В.Ф. Танкер" в удовлетворении заявленных требований было отказано. В компании уточнили, что речь идет о требовании дать возможность выйти из порта Херсон и предоставить письмо СБУ, на основании которого судну не дают покинуть порт. Обоснование причин отказа станет известно после получения мотивированного текста решения суда, уточняет "В. Ф. Танкер". Судоходная компания заявила, что принятое решение считает незаконным, несправедливым и предвзятым и намерена обжаловать его путем подачи апелляции. Решение суда ожидается через 10 дней, тогда будет принято решение о подаче апелляции, уточнили в пресс-службе.

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© AP Photo
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"Экипаж остается прежним. Капитан "Механика Погодина" получил от представителей Государственной пограничной службы Украины устное уведомление о том, что команде не рекомендовано покидать судно в связи с военным положением. А введенный на Украине запрет на въезд граждан России из числа мужчин в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможной отправку на судно новой команды", — сообщили в пресс-службе "В. Ф. Танкера".

Ранее в компании сообщали РИА Новости, что суда компании не заходят в порты Украины после незаконного ареста "Механика Погодина".

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является российская "В.Ф. Танкер ", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала ранее компания.

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