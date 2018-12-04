Порошенко пригрозил России судом ООН из-за ЧП в Керченском проливе

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев обратится в международный суд ООН в связи с задержанием в РФ украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован ", — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.