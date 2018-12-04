Израиль начинает операцию "Северный щит" на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит". Они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболла" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.
Уточняется, что туннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для израильтян.
Операция, по словам офицера, будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот.
Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.
"Мы не проводили мобилизацию резервистов, но усилили наши войска на севере", — уточнил Конрикус.
Ливан и "Хезболла"
Противостояние между Тель-Авивом и Бейрутом длится с момента основания еврейского государства. В 50-60-х годах XX века ливанские политики придерживались нейтралитета в арабо-израильском конфликте, но с середины 60-х участились нападения палестинских партизан, укрывавшихся на территории Ливана. Это спровоцировало ответные удары.
Пик вражды пришелся на конец 70-х годов, когда израильские военные заняли Бейрут и создали в Южном Ливане "зону безопасности", просуществовавшую до 2000 года.
"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание на территории Ливана исламского государства. Движение финансируется из Сирии и Ирана. В ряде государств организация признана террористической.
В XXI веке ливано-израильский конфликт несколько раз обострялся (2006 и 2016 годы). Между странами нет дипломатических отношений, по израильскому законодательству Ливан считается "враждебным государством".