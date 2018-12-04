Израиль начинает операцию "Северный щит" на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит". Они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболла" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус признал наличие "более чем одного" такого подземного хода. "Нам известно о целом ряде туннелей. Пока я не буду конкретизировать их число", — сказал он.

Уточняется, что туннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для израильтян.

Операция, по словам офицера, будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот.

Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.

"Мы не проводили мобилизацию резервистов, но усилили наши войска на севере", — уточнил Конрикус.

Ливан и "Хезболла"

Противостояние между Тель-Авивом и Бейрутом длится с момента основания еврейского государства. В 50-60-х годах XX века ливанские политики придерживались нейтралитета в арабо-израильском конфликте, но с середины 60-х участились нападения палестинских партизан, укрывавшихся на территории Ливана. Это спровоцировало ответные удары.

Пик вражды пришелся на конец 70-х годов, когда израильские военные заняли Бейрут и создали в Южном Ливане "зону безопасности", просуществовавшую до 2000 года.

После вывода израильских войск из Ливана Тель-Авив продолжил удерживать часть спорной территории Мазария-Шабъа (расположена на севере Голанских высот между Ливаном, Сирией и Израилем). Именно это служило главным предлогом для атак на Израиль со стороны "Хезболлы".

"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание на территории Ливана исламского государства. Движение финансируется из Сирии и Ирана. В ряде государств организация признана террористической.

В XXI веке ливано-израильский конфликт несколько раз обострялся (2006 и 2016 годы). Между странами нет дипломатических отношений, по израильскому законодательству Ливан считается "враждебным государством".