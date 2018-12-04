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В мире

Евросоюз опасается, что в мире возобладает "закон джунглей"

(обновлено: 08:34 04.12.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 24 апреля 2018Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала опасение, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать закон джунглей вместо верховенства права.

Натали Точчи
© Фото : The Norwegian Institute of International Affairs
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"Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился, и что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права. Сегодня ставятся под сомнение те же самые международные договоры, которые положили конец холодной войне", — цитирует дипслужба ЕС заявление Могерини, сделанное на выступлении в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди.

По её словам, "вместо того, чтобы строить новый порядок, мы должны сегодня вкладывать огромную часть нашей энергии в предотвращение демонтажа по частям нынешних правил". Могерини отмечает, что "если мы хотим сохранить многостороннюю систему, то должны инвестировать в ее реформирование".

"Я считаю, что такие перемены могут произойти только в том случае, если Европа и Америка будут работать вместе. Нет другого пути вперед, если мы хотим попытаться сформировать какой-то порядок в мире", — заявила Могерини.

Она также упомянула события в Керченском проливе, где 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Она заявила, что "только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия представляет не только на европейской земле, но и в других местах".

"И нынешние события в Азовском море — я бы не сказала неизбежное следствие, потому что таких вещей всегда можно избежать, но прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории. Европа и Америка сообща указывают на эти нарушения, а также реагируют на них", — сказала она.

Флаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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mironatria4
Странно. Европа опять решила превратить своих граждан в Спартанцев. В последний раз в 1941 это было тоже, во имя освобождения. С тех пор нанокомпозиты и органические диоды научились использовать чтобы черное на знаменах было потрясающе черным, а белое, белее белого.

Но желание наслаждаться картинами массовой смерти людей осталось таким же как было. Украинцев уже запихали в окопы в этом "реалити шоу". Самое интересное на кого их войной послали - то, на Русских соседей. За ложку похлебки в ладони.

Западные цэнности.
09:11
04.12.2018
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virshych
И опять приплетают Керченский пролив... Интересно было бы послушать какой вой подняла бы эта мадам если бы российские корабли без предупреждения и не отвечая на запросы вошли в территориальные воды тех же лабусов, ну или другой страны европы.
08:52
04.12.2018
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royi
"...в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать закон джунглей вместо верховенства права..."

А разве сейчас миром не закон джунглей управляет? Шерхан-США думает что на него управы нет и диктует всем свои условия. А ЕС-Табаки ему подтявкивает даже вопреки своим интересам.
08:51
04.12.2018
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