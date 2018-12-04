Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (22)

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За 3 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано семь обстрелов", — отметили в СЦКК.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Донецкий, Калиново, Фрунзе и район КПП "Станица Луганская". Сообщается, что обстрелы велись из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", — дополнил собеседник агентства.