МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в понедельник в суд с намерением добиться возмещения судебных и юридических издержек в размере около 800 тысяч долларов от порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая ранее подала иск против Трампа о клевете, сообщает телеканал Fox News.
"Подобные действия практически беспрецедентны в американской истории юриспруденции. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет массированную рекламную кампанию", — говорится в судебном прошении Хардера.
Как сообщает телеканал, судья Джеймс Отеро пока не вынес постановление по этому ходатайству.
Адвоката порноактрисы Майкл Авенатти назвал требования адвокатов Трампа "абсурдными и возмутительными".
"Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, пытаясь подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее", — заявил Авентати.
Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.