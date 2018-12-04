МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в понедельник в суд с намерением добиться возмещения судебных и юридических издержек в размере около 800 тысяч долларов от порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая ранее подала иск против Трампа о клевете, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, адвокат президента США Чальз Хардер заявил, что его фирма потратила более 500 часов на защиту Трампа в деле с Дэниелс, а судебные издержки составили 390 тысяч долларов. Поэтому адвокат просит суд назначить равнозначную часам и судебным издержкам сумму выплат со стороны Дэниелс, чтобы предотвратить "повторные иски и легкомысленные дела о распространении прочащих сведений".

"Подобные действия практически беспрецедентны в американской истории юриспруденции. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет массированную рекламную кампанию", — говорится в судебном прошении Хардера.

Как сообщает телеканал, судья Джеймс Отеро пока не вынес постановление по этому ходатайству.

Адвоката порноактрисы Майкл Авенатти назвал требования адвокатов Трампа "абсурдными и возмутительными".

"Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, пытаясь подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее", — заявил Авентати.

Актриса в апреле подала жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке. По заявлению Дэниелс, Трамп оклеветал ее 18 апреля, когда написал в Twitter , что она участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о связи с американским лидером. Дэниелс и ее адвокат требовали рассмотрения их дела судом присяжных, а также возмещения нанесенного актрисе ущерба. В октябре Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск Дэниелс против Трампа за клевету в ее адрес.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.