Украинский журналист раскрыл роль Запада во введении военного положения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина под руководством Запада сократила сроки и области действия военного положения, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne.
По информации Гордона, президенту сделали несколько звонков от канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме всей Украины оно распространяется на десять областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно я уже сказал, а остальное и так слышно между строк", — сказал журналист.
По его источникам, введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве "запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры государства".
Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17 процентами, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь десять процентов избирателей.