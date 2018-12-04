Украинский журналист раскрыл роль Запада во введении военного положения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина под руководством Запада сократила сроки и области действия военного положения, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne.

Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море, вследствие чего были задержаны. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта. Также изначально планировалось ввести военное положение на территории всей страны.

По информации Гордона, президенту сделали несколько звонков от канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме всей Украины оно распространяется на десять областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно я уже сказал, а остальное и так слышно между строк", — сказал журналист.

"Касательно того, что вышла путаница в "Урядовом курьере" (Правительственный курьер, газета украинского правительства. — Прим. ред.), когда опубликовали сначала не тот указ, то я считаю это просто недостатком профессионалов, способных выполнять свою работу", — добавил он.

По его источникам, введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве "запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры государства".

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17 процентами, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь десять процентов избирателей.