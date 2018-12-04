В Австралии обнаружили настоящего Пикачу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. К специалистам ветеринарной клиники в Австралии попало редкое животное, очень похожее на самого известного персонажа мультфильмов про покемонов Пикачу. Об этом сообщает издание The Age.
Специалисты также отметили, что "живому Пикачу" около пяти месяцев и что они пока не собираются отпускать его на волю, потому что эти животные ведут ночной образ жизни, а такой окрас сделает его слишком уязвимым для хищников.
Кроме того, поссумы с такой мутацией уже встречались в Австралии, однако специалисты не хотят показывать места их обитания, чтобы уберечь от фанатов покемонов, поскольку этот зверек уже стал очень популярен у пользователей соцсетей.
Boronia Vet Clinic recently had a very special possum brought in to the clinic — a rare golden variety of the Common Brushtail Possum.— Landcare Victoria (@landcarevic) 22 ноября 2018 г.
The golden colour occurs due to a mutation causing a low level of the pigment melanin which gives them their normal colour. #rarefind #wildlife pic.twitter.com/lCntaCUPlM