В Австралии обнаружили настоящего Пикачу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. К специалистам ветеринарной клиники в Австралии попало редкое животное, очень похожее на самого известного персонажа мультфильмов про покемонов Пикачу. Об этом сообщает издание The Age.

Этим животным оказался лисовидный поссум с ярко-оранжевой шерстью. Как объяснили врачи клиники, необычный окрас животного спровоцирован низким уровнем меланина, и поссум фактически является полуальбиносом.

Специалисты также отметили, что "живому Пикачу" около пяти месяцев и что они пока не собираются отпускать его на волю, потому что эти животные ведут ночной образ жизни, а такой окрас сделает его слишком уязвимым для хищников.

Кроме того, поссумы с такой мутацией уже встречались в Австралии, однако специалисты не хотят показывать места их обитания, чтобы уберечь от фанатов покемонов, поскольку этот зверек уже стал очень популярен у пользователей соцсетей.