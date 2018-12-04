Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Денисова потеряла сознание после слов президента о том, как мир отреагировал на инцидент в Керченском проливе.
После этого ведущий сообщил, что Денисовой оказывается квалифицированная помощь.
"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки, для того чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", — прокомментировал Порошенко случившееся, вернувшись на трибуну.
Провокация у Керченского пролива
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России. После этого в течение нескольких часов они опасно маневрировали, отказываясь выполнять законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. При этом трое украинских военных получили легкие ранения. На борту кораблей оказалось 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.
Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.