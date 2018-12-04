Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Денисова потеряла сознание после слов президента о том, как мир отреагировал на инцидент в Керченском проливе.

"Вы видели мгновенную реакцию всего мира", — произнес фразу глава государства, после чего, увидев, что Денисова упала, сошел с трибуны и направился к ней. Коллеги помогли ей подняться на ноги, и Порошенко, поддерживая ее под локоть, отвел из студии.

После этого ведущий сообщил, что Денисовой оказывается квалифицированная помощь.

"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки, для того чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", — прокомментировал Порошенко случившееся, вернувшись на трибуну.

Провокация у Керченского пролива

Он назвал эту работу "очень нелегким крестом", призвав аудиторию поддержать Денисову аплодисментами.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России. После этого в течение нескольких часов они опасно маневрировали, отказываясь выполнять законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. При этом трое украинских военных получили легкие ранения. На борту кораблей оказалось 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.

Киев обвинил Москву в агрессии. На территории десяти областей Украины введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.