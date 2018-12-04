США уже проиграли России гонку за Арктику, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, пишет журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман.
Однако, как отмечает телеканал, один из этих действующих ледоколов под названием "Полярная звезда", построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается. Другой ледокол "Хили", построенный в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию.
По самым оптимистичным расчетам, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, тогда как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Причем на это потребуются миллиарды долларов, но правительство США вместо этого выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой, подчеркивает NBC.
"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", — приводит NBC слова депутата Джона Гараменди.
Телеканал отмечает, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. То был расцвет американского флота ледоколов, но тогда все и закончилось. Администрация Дональда Трампа предлагала выделить 750 миллионов долларов на новый ледокол, но в итоге эти деньги пошли на строительство стены.
"Мы крупнейшая морская держава в мире, и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву", — приводит телеканал слова политолога Хизер Конли.