Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет", — написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, посылка военного флота к берегам России является совершенно бессмысленным шагом.
"Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея", — добавил Пушков.
Предложение сенатора
Сенатор заявил, что Владимир Путин — человек, который "считается с силой", и слова для него ничего не значат, а важны действия, следовательно, нужно предпринять "более активные шаги".
Сенатор предложил для демонстрации силы направить флот США и корабли НАТО в Черное море. Он добавил, что требуются дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Украине.
Баррассо также назвал правильным решение Дональда Трампа отменить встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Тогда президент США не стал проводить переговоры с российским лидером, объяснив свое решение инцидентом в Керченском проливе. Впоследствии Трамп заявил, что с Путиным у него хорошие отношения и они встретятся, когда придет подходящее время.
Провокация в Черном море
Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.
Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.
Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.