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Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (436)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пушков прокомментировал идею расширения присутствия Германии в Черном море
Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.

"Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет", — написал Пушков в своем Twitter.

По его словам, посылка военного флота к берегам России является совершенно бессмысленным шагом.

"Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея", — добавил Пушков.

Предложение сенатора

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пушков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа
Ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на "российскую агрессию" в отношении Украины.

Сенатор заявил, что Владимир Путин — человек, который "считается с силой", и слова для него ничего не значат, а важны действия, следовательно, нужно предпринять "более активные шаги".

Сенатор предложил для демонстрации силы направить флот США и корабли НАТО в Черное море. Он добавил, что требуются дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Украине.

Баррассо также назвал правильным решение Дональда Трампа отменить встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Тогда президент США не стал проводить переговоры с российским лидером, объяснив свое решение инцидентом в Керченском проливе. Впоследствии Трамп заявил, что с Путиным у него хорошие отношения и они встретятся, когда придет подходящее время.

Провокация в Черном море

Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости
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Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников.

Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

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