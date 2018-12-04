США направят военные корабли в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Группа кораблей ВМС США в ближайшие дни зайдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в минобороны США.

В ноябре телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что министерство отклонило просьбу Центрального командования США о размещении дополнительных военных ресурсов, в том числе авианосца, в Персидском заливе. Такое запрос был сделан на фоне опасений, что Иран может развернуть военную операцию против США в ответ на санкции.

По данным WSJ, американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США к концу недели зайдут в воды региона Ближнего Востока. Заход кораблей США в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Цель направления сюда кораблей — демонстрация Ирану силы США, пишет газета.

Как сообщают ее источники в Пентагоне, John C. Stennis скорее всего будет находиться в ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых он проведет в Персидском заливе. По их словам, присутствие авианосца "безусловно обеспечивает сдерживание" в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.