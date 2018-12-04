Задержанные после провокации украинские суда не уходили из порта Керчи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Задержанные после провокации в Черном море корабли ВМС Украины не покидали порта Керчи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Он добавил, что на прежнем месте остался и задержанный буксир "Яны Капу".
Ранее местный портал КерчьИНФО рассказал, что у причала, куда первоначально поставили катера после задержания, их нет.
Провокация у Керченского пролива
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских пограничников.
Украина обвинила Россию в агрессии. Киев ввел военное положение на территории десяти областей страны. Этот режим дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Как заявил российский лидер, пограничники выполняли свои функции по защите границы.