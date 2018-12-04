Задержанные после провокации украинские суда не уходили из порта Керчи

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Задержанные после провокации в Черном море корабли ВМС Украины не покидали порта Керчи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, корабли "были перешвартованы на другую причальную стенку там же".

Он добавил, что на прежнем месте остался и задержанный буксир "Яны Капу".

Ранее местный портал КерчьИНФО рассказал, что у причала, куда первоначально поставили катера после задержания, их нет.

Провокация у Керченского пролива

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских пограничников.

В итоге было решено задержать нарушителей. В результате трое украинских моряков были легко ранены. Всего на борту кораблей оказалось 24 военных, в их числе сотрудники СБУ. В Крыму они были заключены судом под стражу по обвинению в нарушении государственной границы.

Украина обвинила Россию в агрессии. Киев ввел военное положение на территории десяти областей страны. Этот режим дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Как заявил российский лидер, пограничники выполняли свои функции по защите границы.