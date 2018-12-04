"Подарок для России": в сенате США прокомментировали выход из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов в понедельник направила письмо президенту страны Дональду Трампу с призывом не выходить из соглашения с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), считая такой шаг "подарком России".
По их мнению, такой шаг отвлечет внимание от "злонамеренного поведения России" и поддержит разговоры о том, что США "готовы избавиться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы".
Кроме того, указывают сенаторы, выход США из договора РСМД позволяет России "расширить производство и развертывание своего ракетного комплекса средней дальности 9M729, который будет представлять дополнительную угрозу для Европы". Власти США ранее обвиняли Россию в том, что ракета с таким индексом создана в нарушение договора РСМД.
"Прежде чем предпринимать шаги по выводу или приостановлению участия в договоре РСМД, мы настоятельно призываем Вас и Вашу администрацию взаимодействовать с конгрессом о последствиях этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", — заключили сенаторы.
Подписи под обращением поставили сенаторы Боб Менендез, Джек Рид и Марк Уорнер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".