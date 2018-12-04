МЕХИКО, 4 дек — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено в понедельник освободил от своих обязанностей вице-президента Марию Алехандру Викунью в связи с начавшимся против нее расследованием, сообщает портал Comercio.

В конце ноября стало известно о начале предварительного расследования в отношении Викуньи по делу о взятках. Речь идет о периоде 2011-2013 годов, когда она занимала пост депутата Национальной ассамблеи. Согласно показаниям ее бывшего помощника, он якобы платил ей деньги за назначение на посты. Размер платежей в месяц якобы составлял от 300 до 1,4 тысячи долларов.

Викунья опубликовала в своем микроблоге в Twitter письмо на имя Морено, в котором сообщила, что сама попросила снять с нее обязанности вице-президента, чтобы иметь право на защиту и не наносить ущерба государству в этой ситуации.

На пост вице-президента Викунья была назначена в январе вместо Хорхе Гласа, потерявшего должность в октябре 2017 года из-за коррупционного скандала. Затем он был осужден. Обязанности вице-президента еще в октябре прошлого года были возложены на Викунью.