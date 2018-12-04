Майдан по-французски. Уйдет ли Макрон в отставку на фоне уличных боев

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Игорь Гашков, Владимир Ардаев. Баррикады на Елисейских полях, горящие машины, разбитые витрины, изуродованная Триумфальная арка — во Франции продолжаются акции "желтых жилетов". Манифестанты требуют отменить налог на горючее для автомобилей и повысить минимальный размер оплаты труда, но власти по-прежнему не намерены идти на уступки.

Кто протестует

Движение "желтых жилетов" родилось во французской глубинке. Жители небольших городов, расположенных вдали от железнодорожных магистралей, привыкли полагаться на автотранспорт. Введение налога на горючее нанесло удар по семейным бюджетам. За последний год дизельное топливо во Франции подорожало на 23 процента, бензин — на пятнадцать. В начале года французские власти уже поднимали налог на топливо, в январе 2019-го намерены вновь его увеличить — на 6,5 и 2,9 процента. Раздражение французов наложилось на разочарование в экономической политике Макрона.

У движения "желтых жилетов" нет лидера или координирующего центра, оно независимо от профсоюзов. В середине осени недовольные стали договариваться об акциях протеста через социальные сети. Чтобы обратить на себя внимание власти, было решено блокировать автотрассы, мешая проезду автомобилей и перевозке грузов. Общенациональным днем неповиновения назначили субботу. Для придания импульса движению манифестанты придумали особый дресс-код: жилеты желтого цвета. Обычно их надевают автомобилисты, чтобы сигнализировать об аварии или о поломке машины.

Первые акции протеста состоялись 17 ноября и сразу же получили поддержку большинства политических партий. Движение быстро пополнялось новыми участниками: к демонстрантам присоединялись активисты анархистских, ультралевых и ультраправых группировок. Постепенно центр акций "жилетов" сместился к столице. 24 ноября в городе произошли столкновения протестующих с полицией. Однако пик насилия пришелся на первое декабря, когда ранения получили 133 человека, 400 манифестантов были арестованы, а Триумфальная арка на Елисейских полях обезображена вандалами.

"Я наблюдаю эти протесты воочию. Вижу людей в желтых жилетах, перекрывающих магистрали. Они останавливают движение на перекрестках, перед гипермаркетами. Вчера встретил много демонстрантов, которые возвращались с площади Этуаль в Париже, от Триумфальной арки. Они двигались в сторону Булонского леса, где их ждали автобусы. Это действительно люди, приехавшие в Париж со всей Франции", — рассказал в интервью РИА Новости один из лидеров русской общины во Франции Дмитрий де Кошко.

Кто пострадал

Начиная с 17 ноября протесты "желтых жилетов" стали оборачиваться эксцессами. В этот день при попытке блокировать автотрассу в Савойе погибла женщина-манифестантка: ее сбила машина, водитель которой решил прорваться на дорогу. Девятнадцатого ноября неудачное перекрытие трассы привело к гибели еще одного человека в Оверни. Первого декабря в Арле скончался мужчина-автомобилист: его транспортное средство протаранил мотоциклист.

В Париже после столкновений 24 ноября и первого декабря насчитывалось несколько сотен раненых. Десятки из них — сотрудники полиции, вступившие в столкновения с ударными отрядами протестующих. Чтобы рассеять толпу, полицейские пустили в ход слезоточивый газ, в ответ полетели камни.

Тогда же недовольные разгромили сети супермаркетов и магазинов класса люкс. По официальным данным, реконструкция одной только Триумфальной арки, поврежденной в субботу, и ремонт в ее музее обойдется в сумму, превышающую миллион евро.

В числе пострадавших оказались и 12 журналистов: в корреспондента RT France Люка Леже во время прямой трансляции из Парижа попала резиновая пуля, корреспондент RT International Питер Оливер был ранен резиновой пулей в ногу, пострадали также два стрингера видеоагентства Ruptly.

Согласно опросам, более 80 процентов "желтых жилетов" осуждают насилие в любых формах, однако движение не в состоянии избавиться от присоединившихся к нему радикалов, преимущественно анархистски настроенных. "Попутчики" не добавляют популярности "жилетам": после столкновений первого декабря социологи зафиксировали снижение поддержки протестующих с 80 до 70 процентов.

В подавлении акций протеста, наряду с полицией, приняли участие отряды правоохранителей особого назначения — CRS. Протестующих разгоняли дубинками и слезоточивым газом. Sputnik France зафиксировал случай нападения полицейского с дубинкой на шестидесятилетнюю женщину, поддержавшую протестующих. Эта информация всколыхнула социальные сети.

Реакция Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что не намерен пересматривать программу реформ, с которой был избран в 2017 году. В планах Елисейского дворца — дальнейшее повышение налогов на топливо с целью снизить количество вредных выбросов в атмосферу. С точки зрения официального Парижа, страна не имеет права игнорировать проблему глобального потепления, решать которую сама же и призывает все человечество. На этом фоне автомобилистам предлагают обзаводиться электрокарами и оснащать свои транспортные средства солнечными панелями.

Президент Макрон не намерен отказываться и от других реформ, вызывающих недовольство граждан. В этом списке — увеличение налоговой нагрузки на пенсионеров, пересмотр законов о труде и реформа налога на сверхбогатство, обернувшаяся фискальным подарком в миллиарды евро самой обеспеченной части общества. В Елисейском дворце осознают непопулярность этих мер, однако отказываются работать с оглядкой на колебания общественного мнения. Президент Макрон заявляет, что, в отличие от своих предшественников, уступавших протестным движениям, намерен проводить свою линию до конца.

Комментируя движение "желтых жилетов", Макрон сосредоточился на неприемлемых формах, которые оно успело принять. По его словам, власти не намерены терпеть беспорядки, поскольку те "ведут к хаосу". Уже объявлено, что хулиганов, оставивших граффити на Триумфальной арке и повредивших статуи, будут разыскивать.

Реакция оппозиции

Политические противники президента Макрона — как правые, так и левые — поддержали протесты либо, по крайней мере, отказались осудить их. С призывом продолжить борьбу за свои права к манифестантам обратился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Председатель партии право-центристов "Республиканцы" Лоран Вокье предложил провести референдум о том, какие налоги вводить необходимо, а какие нет. Глава "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон призвал к досрочным выборам в Национальную ассамблею. И с той же инициативой выступила лидер "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.

По мнению представительницы националистов, существует угроза маргинализации движения из-за деятельности "попутчиков". В "Национальном объединении" подозревают, что примкнувших радикалов использует Елисейский дворец, чтобы лишить поддержки движение "желтых жилетов". Того же мнения придерживается и Дмитрий де Кошко.

"Беспорядки, бесчинства, погромы — отчасти тактика власти. Ее провокации. Власть заинтересована в том, чтобы речь шла не о мирных протестах, а о насилии — дабы дискредитировать это движение в глазах общественного мнения", — рассказал в интервью РИА Новости Кошко. Он считает, что движение "желтых жилетов" имеет особую природу. "Оно против всех политиков вообще. Но прежде всего — против тех, кто у власти. Макрон и премьер-министр начинают переговоры, заявляя при этом, что все равно ничего менять не будут. Как реагировать на это? Люди ощущают очень сильное социальное презрение — к ним относятся, как к холопам. В республиканской Франции с ее традициями это задевает самые глубокие чувства населения. Власти ведут себя ошибочно".

"Макрону волей-неволей придется что-то решать и что-то менять в своей политике. Уже сейчас он предложил премьер-министру встретиться с лидерами парламентских партий и представителями "желтых жилетов". Что само по себе проблематично, потому что "жилеты" не организованны, они не участвуют в политике, для них выделить представителей не так просто, — поделился своим мнением с РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. — Тем не менее процесс начался, хотя оппозиционные партии слева и справа — "Национальное объединение", "Непокоренная Франция" — требуют досрочных выборов, по крайней мере, парламентских. Это вряд ли произойдет. Думаю, какой-то компромисс все же будет найден, потому что погромы и хулиганские действия экстремистов, безусловно, отрезвят и власть имущих, и недовольных ею".