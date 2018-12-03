Украинский дипломат предложил Европарламенту новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Украинский дипломат, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО, рассказал в понедельник на слушаниях в Европарламенте, какие санкции Киев предлагает ЕС ввести в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Посмотрите на санкции. Запрет в отношении российских кораблей, которые идут из российских портов Ейск и Таганрог, в европейские, может быть вариантом санкций. И персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказы, могли бы быть важным элементом этих мер", — заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, которого пригласили на совместное слушание комитетов по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне ЕП.

"Слово "санкции", к сожалению, не популярно в Брюсселе и ряде европейских столиц", — добавил он.

Слушания были посвящены событиям вокруг Керченского пролива после задержания нарушивших российскую границу украинских кораблей.

Ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. Источник РИА Новости в структурах ЕС сообщил, что общей позицией по итогам обсуждения послами стран ЕС инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку 2".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.