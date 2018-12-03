В Черногории продлили арест лидеру оппозиции

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Высший суд Черногории продлил в понедельник арест одному из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Небойше Медоевичу на два месяца, сообщил судебный орган.

Высший суд в Подгорице ранее постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Милана Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем. Медоевича полиция в минувшую пятницу доставила в тюрьму, где он объявил голодовку. Кнежевич в тот же день забаррикадировался в скупщине с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством.

Жена Медоевича и невеста Кнежевича — Марина Медоевич и Тамара Магделенич — обратились к руководству ЕС с открытым письмом в связи с арестом политиков. Вместо освобождения черногорский Высший суд в понедельник принял решение о продлении ареста для Медоевича.

"Арест будет продолжен, пока свидетель Н.М. не согласится дать показания или пока в его показаниях не отпадет необходимость или пока процесс не завершится, максимально на два месяца, начиная с момента лишения свободы", — говорится в сообщении суда.

Вечером в понедельник сторонники ДФ провели мирную акцию протеста перед зданиями парламента и суда в центре Подгорицы и на время блокировали одну из центральных улиц – бульвар Святого Петра Цетиньского.

Лидер ДФ Андрия Мандич заявил, что Кнежевич с соратниками останется в здании парламента и "добровольно в тюрьму не пойдет". Защита оппозиционеров сообщила, что готовит жалобу конституционному суду.

В июне 2017 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции снял депутатский иммунитет с Медоевича. Спецпрокуратура подозревает политика в том, что он "возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег с целью финансирования избирательной кампании" осенью 2016 года.

Оппозиционный лидер неоднократно заявлял об угрозах своей жизни. Нападения на Медоевича происходили в 2014 году в аэропорту Белграда, когда на него с кулаками набросился авторитетный черногорский бизнесмен Веселин Пейович, и в 2010 году, когда его попытался в Подгорице избить Ненад Мичунович, родственник еще более авторитетного бизнесмена Брано Мичуновича, которого оппозиция называет "главарем наркомафии" Черногории.