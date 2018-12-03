Задержанные в Тбилиси украинцы не признают своей вины

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Один из адвокатов задержанных в Тбилиси при спецоперации граждан Украины Георгий Ростомашвили заявил, что его подзащитные не признают своей вины.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы. В понедельник в Генпрокуратуре Грузии заявили РИА Новости, что задержанным предъявлены обвинения.

"В знак протеста подзащитные не подписали обвинительные листы и написали на них "Слава Украине", — заявил адвокат журналистам, добавив, что обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание".

Адвокат добавил, что судебное заседание состоится во вторник.

Грузинская телекомпания "Имеди" сообщает, что все задержанные являются добровольцами батальона "Донбасс". По данным ТВ, у здания полицейского управления, где находятся задержанные, в течение всего дня стоит депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Он, в свою очередь, утверждает, что прибыл в Тбилиси в качестве наблюдателя на прошедший 28 ноября второй тур выборов президента, а задержался в столице для того, чтобы увидеть своих друзей, которые, по его утверждению, невиновны.