Задержанные в Тбилиси украинцы не признают своей вины

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Один из адвокатов задержанных в Тбилиси при спецоперации граждан Украины Георгий Ростомашвили заявил, что его подзащитные не признают своей вины.
"В знак протеста подзащитные не подписали обвинительные листы и написали на них "Слава Украине", — заявил адвокат журналистам, добавив, что обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание".
Адвокат добавил, что судебное заседание состоится во вторник.
Грузинская телекомпания "Имеди" сообщает, что все задержанные являются добровольцами батальона "Донбасс". По данным ТВ, у здания полицейского управления, где находятся задержанные, в течение всего дня стоит депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Он, в свою очередь, утверждает, что прибыл в Тбилиси в качестве наблюдателя на прошедший 28 ноября второй тур выборов президента, а задержался в столице для того, чтобы увидеть своих друзей, которые, по его утверждению, невиновны.