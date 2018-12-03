Действия Приштины грозят катастрофой, считает Вучич

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Отказ властей самопровозглашенной республики Косово отменить пошлины в размере 100% на сербские товары, назначение на 14 декабря даты формирования косовской армии и другие подобные шаги ведут к катастрофе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил в понедельник комиссару по вопросам соседства и расширению ЕС Йоханнесу Хану, что не отменит введенные 21 ноября пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии.

Спикер косовского парламента Кадри Весели в тот же день оповестил общественность, что 14 декабря депутаты проголосуют за формирование вооруженных сил Косово. В связи с этим сербский лидер сделал заявление в Белграде.

"Новый американский посол (в Приштине Филип) Коснет заявил сегодня, что нет двух государств в мире с такими близкими отношениями, как США и Косово. И тогда вам ясно – в какой тяжелой ситуации находимся мы… Америка для них – папа и мама, а мы сербы с нашим уважением международного и общего права, региональных соглашений, соблюдением Брюссельских соглашений, недостаточно хороши", — посетовал Вучич журналистам.

По его словам, проблема может возникнуть "15 декабря, 15 января или 15 февраля, когда кто-то из горячих голов в Приштине решит отправить армию на север Косово" вопреки договоренностям, достигнутым в Брюсселе, в том числе с НАТО и ЕС.

"Это вопрос, на который хотим получить ответ всего мира и Европы. В связи с этим завтра буду консультироваться с российскими и с китайскими представителями, предполагаю, что будет разговор и с американцами, и тогда примем решение – будем ли требовать созыва заседания Совбеза ООН", — отметил Вучич.

"Не потому, что ожидаем чего-то от этого, даже не потому, что ожидаем, что заседание Совбеза будет назначено, а потому что хотим сделать свое – предупредить мир и указать ему на то, что происходит и что находится перед нами. Мы укажем на размеры катастрофы, которая последует, если кто-нибудь не остановит Приштину в максимально короткие сроки", — подчеркнул сербский президент.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.