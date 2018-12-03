США рассчитывают на санкции ЕС против причастных к ракетной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США рассчитывают, что ЕС введет санкции против физических и юридических лиц, причастных к ракетной программе Ирана, сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Европейцы в полной мере понимают это (ракетную угрозу со стороны Ирана – ред.), и я считаю, что мы движемся вперед к обсуждению предложения в Брюсселе, которое предусматривало бы внесение в (санкционные) списки физических лиц и компаний, которые содействуют иранской ядерной программе. Это серьезная и возрастающая угроза", — сказал он.

Транскрипт общения Хука с журналистами в Брюсселе распространил госдепартамент.

Он повторил, что США ожидают, что Европейский союз введет новые санкции в отношении Ирана.

Заявления Хука прозвучали в преддверии встречи глав МИД 29 стран-членов Североатлантического альянса 4-5 декабря в Брюсселе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи в свою очередь заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Он подчеркнул, что испытания ракет и других средств оборонной промышленности Ирана предназначены для обороны и в целях сдерживания.