Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко считает необоснованным введение военного положения в ряде областей Украины, в случае, если военное не является необходимостью, она рассчитывает обратиться к властям о сокращении его срока.

Из-за введения военного положения в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях проведение выборов в почти 40 объединенных территориальных общинах в десяти областях, запланированных на 23 декабря, оказались под угрозой срыва.

Ранее Верховная рада Украины на фоне инцидента в Черном море одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Тимошенко отметила, что ее партия проголосовала за введение военного положения, однако теперь "критическое большинство людей и СМИ в мире" подозревают, что военное положение было введено необоснованно.

"Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле", — приводит слова экс-премьера в понедельник издание "Украинская правда".

Лидер "Батькивщины" предложила в закрытом режиме заслушать президента Украины, секретаря СНБО и силовиков по ситуации после введения военного положения, а также допустила возможность обращения к президенту о сокращении его срока. "Возможно, придется обращаться к президенту относительно сокращения срока военного положения. Возможно, оно (военное положение — ред.) не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований", — добавила Тимошенко.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 10% избирателей.