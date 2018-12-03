Джорджа Буша — старшего похоронят в носках из его коллекции

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего, который при жизни был страстным коллекционером носков, похоронят в носках с рисунком на тему военной авиации, написал в понедельник в своем Twitter представитель семьи Бушей Джим Макграт.

"Сорок первый президент будет доставлен к месту своего упокоения в носках, которые отдают дань его жизни на службе, которую он начал в 18 лет пилотом авиации на войне", — написал он.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой запечатлена пара серых носков с летящими в построении треугольником шестью реактивными самолетами, которые оставляют за собой длинные белые следы. Чуть ниже прикреплена золотистая эмблема авиации ВМС США: якорь со щитом и крыльями. Рядом с носками лежит темно-красный галстук с мелкими черными и белыми крапинками.

Носки были давним увлечением Буша-старшего. Он коллекционировал носки с забавными рисунками и даже был судьей конкурса на лучший дизайн этого элемента одежды в 2014 году. Конкурс тогда приурочили к 90-летию экс-президента.

The 41st President will be carried to his final rest wearing socks that pay tribute to his lifetime of service, starting as an 18 year-old naval aviator in war. That legacy is now being carried, in part, by the brave, selfless men and women aboard @CVN77_GHWB. #Remembering41 pic.twitter.com/OabtK756fO — Jim McGrath (@jgm41) 3 декабря 2018 г.

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Собрание носков в коллекции Буша-старшего насчитывало сотни пар. В зависимости от мероприятия или случая он выбирал носки со смыслом, чтобы рисунок соответствовал ситуации. Например, на встрече с Биллом Клинтоном в июне 2018 года на ногах Буша красовались носки с портретом Билла Клинтона, а в преддверии очередного единого дня голосования в Техасе он досрочно проголосовал в синих носках с яркой красной надписью VOTE ("Голосуйте").

На похороны своей жены Барбары Буш надел носки с книгами. Он получил их от юноши Джона с синдромом Дауна, который после школы вместе с отцом занялся производством носков. Джон как-то раз отправил коробку носков Бушу. Через какое-то время из его офиса позвонили и попросили прислать еще. В ответ Джон получил благодарственную записку и пару носков от экс-президента. В марте 2018 года Буш надел носки от него в честь Международного дня человека с синдромом Дауна.

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).