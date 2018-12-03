"Минобороны Британии опровергло сообщения о тайной операции на Украине"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в заявлении РИА Новости опровергло информацию о присутствии в данный момент на Украине британских военных из 77-й бригады.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады армии Великобритании находятся на Украине. По информации телеканала, в ней служат 1,2 тысячи человек, в их задачи входят "выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции".

"Ни один военный из 77-й бригады в настоящее время не находится на Украине. Великобритания организует тренировочный процесс для вооруженных сил Украины в рамках нашей миссии — операции Orbital. На Украине может находиться около 100 сотрудников британского минобороны, развернутых в рамках данной операции", — сообщил представитель оборонного ведомства Соединенного Королевства.

При этом в ведомстве не уточнили, находились ли там служащие этой спецбригады ранее.

Ранее журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила тайные операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.

В последние недели появляется все больше сообщений о британских операциях в сфере информационных войн: помимо обнародования данных о 77-й бригаде, стало известно о правительственном проекте Integrity Initiative, который, по сведениям хакеров Anonymous, занимается вмешательством в дела других стран и финансирует антироссийскую деятельность различных организаций и граждан.