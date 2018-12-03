Макрон отложил визит в Сербию

БЕЛГРАД, 3 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего сербского коллегу Александра Вучича перенести сроки визита в Белград "из-за внутренних проблем" во Франции.

В понедельник Вучич и Макрон провели телефонный разговор. Визит французского лидера ожидался 5-6 декабря.

"Макрон попросил, чтобы из-за ситуации во Франции и проблем, с которыми он сталкивается на внутреннем плане, его визит в Белград был отложен на несколько недель", — заявил сербский президент на пресс-конференции.

"Я ему сказал, что надеюсь, что ситуация в Париже и Франции скоро успокоится, и что знаю, насколько трудно проводить ответственные реформы, с которыми мы столкнулись в последние 4-5 лет", — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что обсудил с Макроном развитие двусторонних отношений и поддержку Франции Сербии на европейском пути.