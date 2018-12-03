Мэй обсудила ситуацию в Керченском проливе с рядом лидеров G20

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что во время саммита "двадцатки" обсудила с рядом мировых лидеров ситуацию в Керченском проливе, сложившуюся после инцидента с задержанием украинских судов, нарушивших границу России.

"Я также обсудила ситуацию на Украине с рядом лидеров "двадцатки". Великобритания осуждает российскую агрессию в Черном море и призывает освободить 24 задержанных украинских моряков и три судна", — заявила Мэй, выступая в понедельник в парламенте с отчетом о саммите, не уточнив, с кем конкретно она говорила и какие решения были приняты.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.