В Кремле отреагировали на планы Трампа обсудить с Путиным разоружение

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Москва будет приветствовать, если действия администрации США не станут расходиться со словами президента Дональда Трампа о необходимости диалога о прекращении гонки вооружений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин предостерегал своего коллегу от выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) и говорил, что такое решение может спровоцировать гонку вооружений.

При этом пресс-секретарь отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о выходе из договора, пока он был только анонсирован.

Песков добавил, что Москва не ждет соответствующих действий Вашингтона, какой бы ни был срок.

"Выход из договора строго прописан, необходим обмен соответствующими нотами и потом потребуется период полгода. После чего произойдет выход", — сказал Песков.

Он отметил, что от России не потребуется аналогичных действий, и после официального выхода США из договора он будет считаться прекращенным.

Однако Москва сочтет выход Вашингтона из договора большим упущением, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Договор о РСМД

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.