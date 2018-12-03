Хорватский телеканал извинился за показ карты с российским Крымом

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Хорватское национальное телевидение HRT извинилось перед посольством Украины за показ карты Европы с Крымом в составе России.

В воскресенье в эфире национального телевидения в ходе интервью министра иностранных дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич на экране в студии была показана карта Европы с Косово и Метохией в составе Сербии и российским Крымом. Острая реакция украинского посольства последовала в понедельник.

"Мы убеждены, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства, которое, безусловно, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и консолидированной позиции ЕС, ООН и других международных организаций о непризнании насильственного присоединения Крыма к Российской Федерации", — заявило украинское посольство.

В сообщении хорватского ТВ отмечается, что "HRT ненамеренно присоединила украинский полуостров Крым Российской Федерации". "Во время подготовки графики (переноса географической карты из электронного в телевизионный формат), так как служебной карты не было, случайно была взята карта из Википедии. Таким образом, показанный материал создан не телеканалом, а взят с интернет-страницы", — также говорится в нем.

Отмечается, что посольство Украины в Загребе извинения приняло.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".