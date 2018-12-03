В МИД Греции назвали цель визита Ципраса в Россию

АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости. Целью визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву и заседания смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству является полное восстановление двусторонних отношений, заявил первый замминистра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос на брифинге в понедельник.

Ципрас 7 декабря посетит Россию, до этого, 5-6 декабря, в Москве пройдет заседание смешанной комиссии. Сопредседателем комиссии с греческой стороны является Катрунгалос, с российской – министр транспорта Евгений Дитрих.

"Цель наша – восстановление двусторонних отношений, которые прошли испытания последнее время, и откровенное обсуждение всех открытых тем", — сказал Катрунгалос.

"Послания были направлены", надо восстановить отношения, сказал замминистра.

Летом отношения двух стран осложнились из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. В начале сентября Ципрас заявил, что дипломаты работают над восстановлением отношений и подготовкой визита.

По словам Катрунгалоса, в повестке премьера будут все открытые темы двусторонних отношений, а акцент будет сделан на культуре, которая сближает народы двух стран.

"Есть институциональные соглашения, которые будут подписаны в рамках смешанной комиссии, они касаются вопросов от транспорта до экономики. Одновременно идет сотрудничество между частным сектором двух стран. Речь идет о подписании соглашений между частными компаниями, но это не будет в рамках смешанной комиссии", — сказал Катрунгалос.

Он сообщил, что в повестке будет энергетика и продолжение газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа через греческую территорию в Европу.

"С самого начала есть интерес к расширению "Турецкого потока" на нашу территорию, при предварительном условии, конечно, что не будет возражений со стороны Европейской комиссии", — сказал он.

По его словам, Греция хотела бы равного отношения Еврокомиссии к разным энергопроектам.

"В этом случае мы хотим на практике, чтобы то, что действует в отношении Nord Stream, действовало и в отношении "Турецкого потока", — сказал замминистра.

На просьбу прокомментировать нарушение прав арестованного 16 месяцев назад россиянина Александра Винника в ходе судебного процесса в Греции, замминистра ответил, что это вопрос права. "Для нас это вопрос, который касается правового государства и выполнения нашего собственного законодательства", — сказал он.