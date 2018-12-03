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В мире

Германия дополнительно выделит миллиард евро на очистку воздуха от выхлопов

(обновлено: 19:29 03.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГермания. Архивное фотоГермания. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Федеральное правительство Германии дополнительно выделит почти миллиард евро на программу по очистке воздуха от выхлопов вредных веществ, сообщает издание Zeit со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Парк Сьютаделья в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Как заявила Меркель в понедельник в Берлине после дизельного саммита, финансирование действующей программы "Чистый воздух" будет увеличено с 1 миллиарда евро до 1,5 миллиарда. Кроме того, еще около 430 миллионов евро будет потрачено на обновление программного обеспечения малогабаритных грузовиков.

Сообщается, что программа "Чистый воздух" была запущена год назад и будет действовать до 2020 года. Кроме прочего, программа поддерживает покупку электромобилей, установку станций для их зарядки, развитие цифровых технологий в транспортных коммуникациях и модернизация дизельных автобусов с лучшей системой контроля над выбросами вредных веществ.

Пока единственным городом в Германии, ограничившим движение автомобилей с дизельными двигателями на двух участках улиц, стал Гамбург. В Штутгарте и Аахене подобные ограничения будут введены в начале 2019 года, во Франкфурте-на-Майне — в феврале 2019 года, в Берлине — в апреле 2019 года. В городе Майнц может быть ограничено движение автомобилей с дизельными двигателями, список ограничений должен быть подготовлен к 1 апреля следующего года.

Завод по производству легковых автомобилей компании Даймлер. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
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Кельн с апреля следующего года должен ввести запрет на въезд в существующие зеленые зоны для дизельных автомобилей с двигателями экологического стандарта Евро-4, а уже с сентября 2019 года запрет затронет и обладателей дизельных двигателей со стандартом Евро-5. Целью такого решения является сохранение уровня двуокиси азота в пределах пороговых значений. В соседнем Бонне с апреля 2019 года для обладателей старых дизельных автомобилей будут закрыты две загруженные улицы.

До этого концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ЕВ ЕВ
Надо еще лярдов 10 на строительство АЭС предусмотреть.
Иначе заправки будут, а электроэнергии нет.
19:29
03.12.2018
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