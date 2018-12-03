В Абхазии назвали дату ратификации договора о дружбе с Сирией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Парламент Абхазии рассмотрит в четверг вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с Сирией, заявил РИА Новости спикер Народного собрания Валерий Кварчия.

"Народное собрание рассмотрит 6 декабря законопроект о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой", — сказал Кварчия по телефону.

По его словам, в этот же день депутаты рассмотрят законопроект "О ратификации соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики".

"Сам факт налаживания отношений с такой древней страной очень важен для нас. Сирия признала Абхазию, поэтому мы придаем огромное значение диалогу с САР. У нас общие болевые точки. У нас взаимная симпатия. Сложились хорошие отношения", — отметил спикер.

"Договор на стадии ратификации. Он будет ратифицирован — все депутаты придают этому документу большое значение", — отметил он.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали договор о сотрудничестве и дружбе двух стран 4 сентября. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве 11 октября.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.