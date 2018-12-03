В Госдуме поприветствовали намерение Трампа обсудить разоружение

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Намерение президента США Дональда Трампа обсудить с главами РФ и КНР необходимость разоружения можно только приветствовать, однако слова этого политика не совпадают с делами, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Трамп в понедельник написал в Twitter , что уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Безусловно, это заявление в любом случае заслуживает внимания, хотя, к сожалению, у Трампа слова не совпадают с делами … Конечно, мы приветствуем данное намерение, мы всегда заявляли и заявляем, что мы против различного рода гонки вооружений", — сказал Швыткин РИА Новости.

В то же время политик напомнил, что слова Трампа в данном случае расходятся с такими действиями, как заявления о намерении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также под "надуманным предлогом" отказ от встречи с Путиным, где "эти вопросы как раз и надо было обсуждать".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.