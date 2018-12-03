В Госдуме поприветствовали намерение Трампа обсудить разоружение

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Намерение президента США Дональда Трампа обсудить с главами РФ и КНР необходимость разоружения можно только приветствовать, однако слова этого политика не совпадают с делами, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Безусловно, это заявление в любом случае заслуживает внимания, хотя, к сожалению, у Трампа слова не совпадают с делами … Конечно, мы приветствуем данное намерение, мы всегда заявляли и заявляем, что мы против различного рода гонки вооружений", — сказал Швыткин РИА Новости.
В то же время политик напомнил, что слова Трампа в данном случае расходятся с такими действиями, как заявления о намерении США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также под "надуманным предлогом" отказ от встречи с Путиным, где "эти вопросы как раз и надо было обсуждать".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.