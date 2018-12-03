Хакеры рассказали о методах Integrity Initiative в борьбе с Россией

МАДРИД, 3 дек — РИА Новости. Антироссийский британский проект Integrity Initiative предлагает задействовать испанские ассоциации сексуальных меньшинств и такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International для ухудшения имиджа России в Испании, утверждает группа хакеров Anonymous.
По их словам, обнародованные документы проливают свет на действия Лондона по информационной борьбе с Москвой.
Новые сведения связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в докладах можно найти реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА".
Один из документов, связанных с Испанией, посвящен восприятию России в этой стране и возможным шагам, которые могут быть направлены на ухудшение имиджа Москвы. Авторы доклада считают, что в Испании следует "увеличить знания о современной России" и "повестке дня" президента Владимира Путина для усиления критического восприятия России.
"Испанское общество гордится тем, что является одним из, если не самым открытым для сексуальных меньшинств. Знания о гомофобных кампаниях, подстрекаемых Кремлем, ограничены", — говорится в докладе. По опросам, почти 90% жителей Испании признают и защищают их права, а однополые браки там узаконены 13 лет назад.
Авторы также предлагают подключить к процессу ухудшения имиджа России в Испании такие общественные организации как Human Rights Watch и Amnesty International, не уточнив, как именно.
Расходы проекта Integrity Initiative на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что, как можно понять из комментариев Integrity Initiative, единственная задача этого проекта — "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".
В ноябре хакеры Anonymous впервые опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.