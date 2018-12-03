Хакеры рассказали о методах Integrity Initiative в борьбе с Россией

МАДРИД, 3 дек — РИА Новости. Антироссийский британский проект Integrity Initiative предлагает задействовать испанские ассоциации сексуальных меньшинств и такие организации как Human Rights Watch и Amnesty International для ухудшения имиджа России в Испании, утверждает группа хакеров Anonymous.

По их словам, обнародованные документы проливают свет на действия Лондона по информационной борьбе с Москвой.

Новые сведения связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в докладах можно найти реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА".

Один из документов, связанных с Испанией, посвящен восприятию России в этой стране и возможным шагам, которые могут быть направлены на ухудшение имиджа Москвы. Авторы доклада считают, что в Испании следует "увеличить знания о современной России" и "повестке дня" президента Владимира Путина для усиления критического восприятия России.

Особое внимание авторы доклада предлагают обратить на консервативные круги Испании, поскольку им близки "послания Кремля о традиционных ценностях", на центристскую партию "Граждане", которая пользуется все большей популярностью, а также на умеренно-левых. Коме того, в информационной войне с Россией они предлагают активно задействовать ассоциации сексуальных меньшинств, влияние которых очень сильно в Испании.

"Испанское общество гордится тем, что является одним из, если не самым открытым для сексуальных меньшинств. Знания о гомофобных кампаниях, подстрекаемых Кремлем, ограничены", — говорится в докладе. По опросам, почти 90% жителей Испании признают и защищают их права, а однополые браки там узаконены 13 лет назад.

Авторы также предлагают подключить к процессу ухудшения имиджа России в Испании такие общественные организации как Human Rights Watch и Amnesty International, не уточнив, как именно.

При этом авторы документов Integrity Initiative, как утверждают хакеры, признают, что "Россия не воспринимается как проблема, влияющая на национальную безопасность Испании".

Расходы проекта Integrity Initiative на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что, как можно понять из комментариев Integrity Initiative, единственная задача этого проекта — "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".

В ноябре хакеры Anonymous впервые опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.