Посольство в Лондоне ответило на слова главы МИ-6

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Официальный Лондон последовательно подрывает любые возможности для налаживания отношений с Россией, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее выступление главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера.
"Мы хотели бы вновь напомнить о том, что на протяжении последних лет именно британская сторона последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией, аргументируя подобную линию "интересами национальной безопасности", которым наша страна якобы угрожает", — заявил представитель посольства.
Он подчеркнул, что в состоянии постоянной конфронтации с Россией находится исключительно британское правительство, причем, по его словам, это собственная инициатива Лондона. В частности, отметил представитель посольства, британские власти демонстративно игнорируют предложения России о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и в расследовании инцидента в Солсбери.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
"Высказывания Янгера в очередной раз демонстрируют, что нынешнее консервативное правительство цивилизованному и ответственному политическому поведению предпочитает ничем не подкрепленные заявления, которые, помимо прочего, сеют ложную атмосферу страха и недоверия в британском обществе", — указал представитель посольства.