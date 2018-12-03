Семенченко назвал имена украинцев, задержанных в Грузии за хранение оружия

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.
Видео с заявлением о задержанных украинцах Семенченко, который сейчас находится в Тбилиси, выложил в Facebook.
"Я сейчас нахожусь возле здания Нацполиции в Тбилиси. Здесь находятся задержанные граждане Украины Курагин Дмитрий, Мелия Роланд, Новиков Александр, Коростелев Юрий, Орленко Игорь, Кладько Сергей и гражданин Грузии Лука Чхетия. Эти люди задержаны обвинению в хранении оружия, часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс". Часть из них — граждане Украины, часть — граждане Грузии", — заявил Семенченко.
Грузинские телекомпании также сообщали, что задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.
Масштабный митинг оппозиции, которая не признает итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов, прошел на центральном проспекте Руставели в воскресенье. В ходе акции по Skype, при помощи смонтированного у сцены экрана, к митингующим подключился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.