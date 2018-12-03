В МИД потребовали расследовать авиаудары в афганских провинциях

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Москва требует провести тщательное расследование авиаударов в афганских провинциях Гильменд и Пактия и привлечь виновных к ответственности, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Обратили внимание на информацию о растущем количестве жертв среди мирного населения Афганистана в результате действий иностранных войск. Свежий пример – авиаудар международных сил в уезде Гармсир провинции Гильменд, в результате которого погибли 23 мирных жителя и ещё 3 получили ранения. По предварительным данным, среди жертв 8 женщин и 10 детей. В ходе другой операции международных сил в уезде Зурмат провинции Пактия погибли 8 и были ранены 4 мирных жителя", — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что только за вторую половину ноября зафиксировано как минимум пять подобных инцидентов.

"Происходящее вызывает глубокую озабоченность. Вновь приходится констатировать, что "просчеты" со стороны как правительственных сил, так и иностранных военных, приводящие к человеческим трагедиям, происходят все чаще. Такой преступный непрофессионализм порождает серьезные вопросы к деятельности натовских войск в Афганистане. Насколько можно судить, наблюдаемый рост жертв напрямую связан с объявленным ранее решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане. Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб", — подчеркнули в российском дипведомстве.

"Мы неоднократно заявляли, что ставка на военную силу в решении афганского вопроса несет в себе значительные риски, прежде всего, связанные с ростом числа жертв среди мирного населения. К сожалению, эти опасения сбываются. Требуем провести тщательное расследование упомянутых инцидентов и привлечь виновных к ответственности", — заключили в российском МИД.