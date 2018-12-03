МИД Франции обеспокоен испытанием баллистической ракеты в Иране

ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Франция осуждает испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности, считает этот шаг провокационным и дестабилизирующим, заявил представитель французского МИД.

"Франция обеспокоена тем, что в минувшую субботу Ираном была запущена баллистическая ракета средней дальности. Она осуждает эти провокационные и дестабилизирующие действия", — сказал представитель МИД Франции на брифинге в понедельник.

В Париже напомнили, что иранская ракетная программа не соответствует резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН. Франция призывает Иран немедленно прекратить все действия, связанные с испытаниями баллистических ракет, добавил представитель французского ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи в свою очередь заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Он подчеркнул, что испытания ракет и других средств оборонной промышленности Ирана предназначены для обороны и в целях сдерживания.