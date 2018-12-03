Шварценеггер пообещал сделать все для реализации Парижского соглашения

Арнольд Шварценеггер на 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице

Арнольд Шварценеггер на 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице

КАТОВИЦЕ, 3 дек – РИА Новости. Известный голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пообещал приложить максимум усилий для воплощения в жизнь Парижского климатического соглашения.

"Я сделаю все возможное, чтобы Парижское соглашение было воплощено в жизнь", — заявил Шварценеггер во время 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

Он призвал переходить к действиям и объединяться в борьбе за сохранение климата.

"Люди должны понять, насколько это важно. Нужно думать о том, как загрязнение окружающей среды оказывает влияние на наших детей, которые болеют астмой, на множество людей, которые попросту умирают из-за загрязнения природы", — сказал актер.

"Нужно собрать вместе не только власти, но и всех, каждого – финансовый сектор, промышленный, всех людей Земли", — заключил он.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.