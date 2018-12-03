Резник: СПЧ не должен допустить выхода России из Совета Европы

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Адвокат Генри Резник, вошедший в утвержденный президентом РФ новый состав Совета по правам человека (СПЧ), заявил РИА Новости, что СПЧ должен "сказать свое слово" о недопустимости выхода России из Совета Европы.

"Мне было сделано предложение, я не сильно упирался. Какие мои годы — всего только 80 лет, какое-то время смогу поработать. От кого права человека защищать надо? Конечно, от государства, от кого еще. Все, что касается защиты прав человека — в пост-тоталитарной стране, которой является Россия, проблем, конечно, больше, чем в странах Европы. И нередко интерес защиты человека вступает (в конфликт – ред.) с интересами достаточно мощных ведомств, у которых совершенно другие интересы есть. И надо вырабатывать разумные компромиссы, баланс, на который все время указывает Европейский суд. Поскольку сейчас всякие тревожные ожидания о том, что грозятся выйти из Совета Европы, Совет по правам человека, полагаю, сможет сказать свое слово, что ни в коем случае этого делать нельзя", — сообщил он.

По мнению Резника, СПЧ — это реально работающий институт, который не раз влиял на принимаемые в стране решения.

"Могу с удовлетворением отметить достаточную продуктивность Совета по правам человека, потому что именно через СПЧ прошли поправки в Уголовно-процессуальный закон, который вносил президент, которые права защиты в данном случае закрепляют. Потом, через СПЧ удалось достучаться до президента… я думаю, это шаг необходимый — расширение подсудности судов присяжных. Деятельность Совета я оцениваю позитивно, несмотря на то, что в Совете — люди разных установок", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, СПЧ "постоянно капает на некие болевые точки и указывает на неконституционность правоприменения, потому что законы бывают у нас, в общем, неплохие, но они должны применяться только в конституционно-правовом смысле", и СПЧ иногда упреждает некоторые решения, которые принимает Конституционный суд.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.