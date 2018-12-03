Жительница Ростова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — РИА Новости. Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018". Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

"Вновь корона конкурса уезжает со мной!.. Я счастлива и достойно буду нести титул", — написала она.

Финал конкурса красоты, моды и таланта проходил в Москве с 1 по 3 декабря. В отборе участвовали более тысячи девушек из двух десятков стран.

Айбазова уже имеет титулы "Мисс континентальной Европы-2017", "Мисс Ростова-2017", "Донская красавица-2018", "Мисс Черкесск-2018", "Мисс мировая русская красавица".