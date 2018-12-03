Британия не стремится дестабилизировать Россию, заявил глава Ми-6

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не стремится дестабилизировать Россию, заявил в понедельник глава британской службы внешней разведки Ми-6 Алекс Янгер.

"Я должен подчеркнуть, что, хотя российское государство и стремится дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не стремимся к эскалации", — заверил он, выступая с большой речью в университете Сент-Эндрюс.

Подчеркнув в беседе со студентами, что Россия "применила боевое вещество" на территории Соединенного Королевства, Янгер отметил стремление британских спецслужб к тому, чтобы РФ пришла к выводу, что "выгода, которую, как она считает, приносят подобные действия, не стоит риска".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В своем выступлении Янгер затронул и некоторые другие темы, в частности, рассказал, что, несмотря на Brexit, британские спецслужбы продолжат тесно сотрудничать с европейскими. Также глава Ми-6 сообщил, что сотрудники разведслужбы смогли предотвратить целый ряд терактов, планируемых ИГ* за рубежом.

*Террористическая организация, запрещенная в России