На Украине назвали стоимость возобновления производства боеприпасов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госконцерн "Укроборонпром" планирует потратить на восстановление предприятий по производству метательных зарядов и пороха почти 36 миллионов долларов, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что военно-промышленный комплекс переведен на особый режим работы в связи с военным положением. При этом в июле генерал-лейтенант запаса вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец отмечал, что в стране имеются проблемы с порохом и ракетами. По его словам, отсутствуют на Украине и боеприпасы для комплексов С-200.

"Укроборонпром" создает комплекс предприятий боеприпасной отрасли, в котором государственное предприятие "Шосткинский казенный завод "Звезда" будет играть важную роль, как производитель специальных порохов. Целевая программа на восстановление производства метательных зарядов и порохов предусматривает поэтапное выделение в ближайшие годы средств для закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства… Речь идет о более чем 1 миллиарде гривен (почти 36 миллионов долларов)", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

В концерне отметили, что уже есть "программное решение, есть контракты, есть систематические поставки оборудования на период до 2022 года". Планируется обновить мощности для производства порохов.

"Сейчас у нас идет работа с Минобороны по теме 152-го выстрела (боеприпас калибром 152 миллиметра – ред.), к которому будем делать пороховой заряд. Это заказ на 80 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов)", — приводит слова руководителя завода "Звезда" Андрея Осипенко пресс-служба концерна.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.