На Украине назвали стоимость возобновления производства боеприпасов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госконцерн "Укроборонпром" планирует потратить на восстановление предприятий по производству метательных зарядов и пороха почти 36 миллионов долларов, сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.
"Укроборонпром" создает комплекс предприятий боеприпасной отрасли, в котором государственное предприятие "Шосткинский казенный завод "Звезда" будет играть важную роль, как производитель специальных порохов. Целевая программа на восстановление производства метательных зарядов и порохов предусматривает поэтапное выделение в ближайшие годы средств для закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства… Речь идет о более чем 1 миллиарде гривен (почти 36 миллионов долларов)", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".
В концерне отметили, что уже есть "программное решение, есть контракты, есть систематические поставки оборудования на период до 2022 года". Планируется обновить мощности для производства порохов.
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