Трамп заявил о "большом скачке вперед" в отношениях США и Китая

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональда Трамп отметил значительный прогресс в отношениях между США и Китаем, который был достигнут во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.

"Моя встреча в Аргентине с председателем КНР Си была замечательной. В отношениях с Китаем произошел большой скачок вперед! Произойдут очень хорошие вещи. Мы имеем дело с большой силой, но Китай также значительно выиграет, если и когда сделка будет совершена", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

Он добавил, что договоренности с Китаем будут очень выгодными для американских фермеров, которые будут "крупнейшими бенефициарами сделки".

Президент США также отметил "прочные личные отношения" с председателем КНР.

"Он и я — единственные люди, кто может способствовать глобальным и очень позитивным изменениям между двумя странами в торговле и далеко за ее пределами", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Китай согласился покупать "очень значительный" объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Речь идет о сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США.