Трамп заявил о "большом скачке вперед" в отношениях США и Китая

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональда Трамп отметил значительный прогресс в отношениях между США и Китаем, который был достигнут во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.Twitter.
Он добавил, что договоренности с Китаем будут очень выгодными для американских фермеров, которые будут "крупнейшими бенефициарами сделки".
Президент США также отметил "прочные личные отношения" с председателем КНР.
"Он и я — единственные люди, кто может способствовать глобальным и очень позитивным изменениям между двумя странами в торговле и далеко за ее пределами", — написал Трамп.
Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Китай согласился покупать "очень значительный" объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Речь идет о сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США.