Силовики 134 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За период с 26 ноября по 2 декабря вооруженные формирования Украины 134 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики была выпущена 51 мина калибром 82 и 120 миллиметра, там же был применен один ударный беспилотный летательный аппарат", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.