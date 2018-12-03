Избранный президент Грузии пока не решила, где пройдет инаугурация

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не решила, в каком из грузинских городов пройдет запланированная на 16 декабря инаугурация.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что инаугурация Зурабишвили может пройти не в Тбилиси, а в другом городе страны, например, в городе Поти, который тесно связан с предком избранного президента известным художником Нико Николадзе. Инаугурация действующего президента Георгия Маргвелашвили и бывшего главы государства Михаила Саакашвили ранее прошла во дворе парламента страны в Тбилиси.

"Пока не принято решение по поводу места проведения инаугурации. Рассматриваются разные варианты, мы пока обсуждаем этот вопрос",- заявила Зурабишвили в понедельник журналистам.

Шестнадцатого декабря оппозиция, которая не признает итоги выборов, планирует провести акцию протеста в случае, если до этого времени власти не согласятся провести с ними консультации для проведения, по их требованию, досрочных парламентских выборов. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе исключил проведение досрочных парламентских выборов и заявил, что они состоятся в 2020 году, как предусмотрено Конституцией страны.