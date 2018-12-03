"Чуть не убились!" Солист 5’Nizza пожаловался на условия жизни в Харькове

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в Харькове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Харьков! Вернее, управляющие городом! Целый день идёт снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились! Были у моих родителей дома. Воды горячей нет с августа!!!!! Уважаемые, вы серьёзно? Может уже пора включиться?💡 С первым днём зимы нас всех! #харьков #украина
Артист обратил внимание властей на неубранный снег и грязные дороги.
"Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!" — возмутился музыкант в инстаграме.
"Уважаемые, вы серьезно? Может, уже пора включиться?" — написал Бабкин.
На условия жизни жалуются жители многих украинских городов. Так, в прошлом месяце в Кривом Роге из-за неуплаты было отключено отопление, после чего толпа подожгла шины у здания "Криворожгаза". В Киеве же почти все лето не было горячей воды из-за долгов "Киевтеплоэнерго" перед "Нафтогазом". К началу октября столичным властям удалось восстановить водоснабжение лишь частично.