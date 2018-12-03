"Чуть не убились!" Солист 5’Nizza пожаловался на условия жизни в Харькове

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин пожаловался на условия жизни в Харькове.

Артист обратил внимание властей на неубранный снег и грязные дороги.

"Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились!" — возмутился музыкант в инстаграме.

Он также отметил, что некоторые харьковчане с августа живут без горячей воды.

"Уважаемые, вы серьезно? Может, уже пора включиться?" — написал Бабкин.

На условия жизни жалуются жители многих украинских городов. Так, в прошлом месяце в Кривом Роге из-за неуплаты было отключено отопление, после чего толпа подожгла шины у здания "Криворожгаза". В Киеве же почти все лето не было горячей воды из-за долгов "Киевтеплоэнерго" перед "Нафтогазом". К началу октября столичным властям удалось восстановить водоснабжение лишь частично.